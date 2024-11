Vietnam: Aumento storico del tasso di cambio del đồng contro il dollaro

08 Novembre 2024_ La Banca di Stato del Vietnam ha aumentato il tasso di cambio centrale del đồng vietnamita contro il dollaro statunitense, raggiungendo il valore record di VNĐ24,283 per dollaro. Questo incremento è avvenuto in un contesto di forte apprezzamento del dollaro, in seguito alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Nonostante ciò, i tassi di acquisto e vendita del dollaro per le banche commerciali sono rimasti invariati. Gli analisti avvertono che il đồng potrebbe continuare a subire pressioni al ribasso a causa delle politiche commerciali internazionali del nuovo governo statunitense, come riportato da Việt Nam News. Le previsioni indicano che l'aumento del valore del dollaro potrebbe influenzare negativamente l'economia vietnamita e il settore bancario.