Vietnam: Autenticazione biometrica obbligatoria per le transazioni bancarie online

27 Giugno 2024_ Dal 1° luglio, l'autenticazione biometrica diventerà obbligatoria per le transazioni bancarie online in Vietnam, secondo una decisione della Banca Centrale del Vietnam (SBV). Le transazioni superiori a 10 milioni VND (circa 392,65 USD) o quelle giornaliere che superano i 20 milioni VND richiederanno informazioni biometriche come impronte digitali, iridi, voci e caratteristiche facciali. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza dei conti bancari e prevenire le frodi finanziarie, in aumento nel paese. Le banche locali stanno già avvisando i clienti di aggiornare le loro registrazioni biometriche in vista delle nuove regole. Lo riporta vietnamnet.vn. L'autenticazione biometrica sarà integrata con i dati del database nazionale di identificazione per facilitare la gestione delle transazioni e il recupero di fondi da truffe informatiche.