Vietnam: Aziende vietnamite partecipano a EIMA 2024 in Italia

7 Novembre 2024_ EIMA 2024, la 46ª edizione della fiera internazionale di macchine agricole, è iniziata a Bologna, Italia, con la partecipazione di aziende vietnamite. L'evento, che si svolgerà fino al 10 novembre, ospita oltre 1.750 industrie, di cui 700 straniere, e offre opportunità per migliorare la produttività agricola e ridurre l'impatto ambientale. La delegazione vietnamita, organizzata dall'Agenzia Italiana per il Commercio Estero, cerca partner per l'approvvigionamento di macchinari avanzati per l'agricoltura moderna in Vietnam. Le Hong Giang, direttore della GALAN Co.,LTD, ha sottolineato l'importanza della qualità delle macchine italiane, riconosciute a livello mondiale. La notizia è riportata da english.vov.vn. EIMA rappresenta un'importante piattaforma per il dialogo sulle tecnologie agricole e le sfide ambientali globali.