Vietnam: Banca Centrale aggiorna le norme sulla sicurezza bancaria online

5 Luglio 2024_ La Banca Centrale del Vietnam (State Bank of Vietnam) ha annunciato l'intenzione di rivedere e modificare le normative sulla sicurezza e protezione dei servizi bancari online. L'obiettivo è migliorare la protezione dei clienti contro le minacce informatiche e le frodi. Le nuove regolamentazioni mirano a rafforzare le misure di sicurezza esistenti e a introdurre nuove tecnologie per garantire transazioni sicure. Questo aggiornamento è parte di un più ampio sforzo per modernizzare il sistema bancario del paese. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. La Banca Centrale del Vietnam è l'ente responsabile della politica monetaria e della supervisione bancaria nel paese.