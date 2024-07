Vietnam: Bình Thuận lancia nuove politiche per il turismo

6 Luglio 2024_ La provincia di Bình Thuận in Vietnam sta implementando una serie di nuove politiche per rendere il turismo più accogliente per i...

6 Luglio 2024_ La provincia di Bình Thuận in Vietnam sta implementando una serie di nuove politiche per rendere il turismo più accogliente per i visitatori. Queste iniziative includono miglioramenti infrastrutturali, promozioni turistiche e incentivi per gli investitori nel settore turistico. L'obiettivo è attrarre un maggior numero di turisti nazionali e internazionali, aumentando così le entrate economiche della regione. Bình Thuận è nota per le sue spiagge e località turistiche, come Mũi Né, che è una delle destinazioni più popolari del Vietnam. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Le nuove politiche mirano a rendere la provincia una destinazione turistica di primo piano nel sud-est asiatico.