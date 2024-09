Vietnam: Boom del turismo grazie a esperienze culturali e culinarie

21 Settembre 2024_ Il Vietnam sta vivendo un notevole aumento del turismo, spinto da un crescente interesse per le esperienze legate al patrimonio culturale e alla gastronomia. I visitatori sono sempre più attratti da tour che offrono la possibilità di esplorare la ricca storia e le tradizioni culinarie del Paese. Questa tendenza ha portato a un incremento significativo delle prenotazioni e delle attività turistiche, contribuendo alla ripresa economica post-pandemia. Le autorità locali stanno investendo in infrastrutture e promozioni per attrarre ulteriormente i turisti. Lo riporta Viet Nam News Weekend. Il Vietnam, noto per la sua cucina variegata e le sue tradizioni culturali, sta diventando una meta sempre più ambita per i viaggiatori di tutto il mondo.