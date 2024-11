Vietnam: Cà Mau lancia un modello di ecoturismo per lo sviluppo economico

09 Novembre 2024_ La provincia di Cà Mau sta introducendo un modello di ecoturismo per stimolare lo sviluppo economico locale. Questa iniziativa mira a valorizzare le risorse naturali e culturali della regione, attirando visitatori e investimenti. Il progetto si propone di creare opportunità di lavoro per la comunità e promuovere la sostenibilità ambientale. Cà Mau, situata nel delta del Mekong, è nota per la sua biodiversità e le sue bellezze naturali. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. L'ecoturismo rappresenta un'opportunità per preservare l'ambiente e migliorare le condizioni di vita degli abitanti locali.