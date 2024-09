Vietnam: Campagna di vaccinazione contro il morbillo a Ho Chi Minh City

31 Agosto 2024_ La città di Ho Chi Minh ha avviato oggi una campagna di vaccinazione contro il morbillo per aumentare l'immunità nella comunità. L'iniziativa mira a prevenire la diffusione della malattia e a garantire la salute pubblica, in risposta a un aumento dei casi segnalati. Le autorità sanitarie locali stanno collaborando con le scuole e le comunità per facilitare l'accesso al vaccino. Questa campagna è parte di uno sforzo più ampio per migliorare la salute della popolazione e ridurre il rischio di epidemie. La notizia è stata riportata da plo.vn. Le vaccinazioni sono fondamentali per proteggere i bambini e gli adulti, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.