Vietnam: Cantiere marittimo di Chu Lai espande i servizi per il commercio internazionale

30 Agosto 2024_ Il porto di Chu Lai ha recentemente inaugurato nuove rotte marittime che collegano direttamente i principali porti in India, Cina e in altre nazioni asiatiche. Questa espansione mira a diversificare le operazioni e a rafforzare il ruolo del porto come centro di connessione per le attività di import-export nella regione centrale e nelle Highlands del Vietnam. Si prevede che nel 2024 il volume di merci trattate dal porto aumenterà di oltre il 40% rispetto all'anno precedente, grazie all'ampliamento della rete di clienti. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Il porto di Chu Lai è un'importante infrastruttura logistica situata nella provincia di Quang Nam, fondamentale per il commercio marittimo del Vietnam.