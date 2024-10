Vietnam: Celebrazione del 70° anniversario della liberazione di Hanoi

10 Ottobre 2024_ Hanoi ha celebrato il 70° anniversario della sua liberazione, avvenuta il 10 ottobre 1954, un evento che segna un'importante tappa nella storia del Vietnam. La commemorazione sottolinea il percorso di lotta e resistenza del popolo vietnamita, evidenziando il ruolo cruciale di Hanoi come capitale e simbolo di unità nazionale. Durante le celebrazioni, il governo di Hanoi ha ribadito l'impegno a costruire una città moderna e civilizzata, mantenendo vive le tradizioni storiche. La notizia è riportata da Đầu tư. Hanoi, conosciuta anche come Thăng Long, è la capitale del Vietnam e un centro culturale e politico di grande importanza per il paese.