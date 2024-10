Vietnam: Celebrazione della moda italiana con United Colors of Benetton

11 Ottobre 2024_ Un evento di moda in Vietnam ha visto la partecipazione di celebrità locali, tra cui la Miss Vietnam Thanh Thủy e l'Á hậu Mâu Thủy, che hanno indossato abiti colorati del marchio italiano United Colors of Benetton. La manifestazione ha messo in risalto la filosofia del brand, 'Be your own colors', incoraggiando gli ospiti a esprimere la propria individualità attraverso la moda. Tra i partecipanti, anche il Nam vương Phạm Tuấn Ngọc ha sfoggiato un outfit della nuova collezione di Benetton, sottolineando l'influenza della moda italiana in Vietnam. L'evento ha dimostrato come il marchio, fondato nel 1966 in Italia, continui a ispirare e a connettere culture diverse. La notizia è stata riportata da nguoi-noi-tieng.com. United Colors of Benetton, con oltre 6.500 negozi nel mondo, rappresenta un simbolo di stile e innovazione, contribuendo a un dialogo culturale tra Italia e Vietnam.