Vietnam: Celebrazione dell'arte e del design italiano a Saigon

23 Agosto 2024_ Recentemente, il Grand Marina di Saigon ha ospitato l'evento "Italian Day", un'importante manifestazione dedicata ai marchi italiani di lusso. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto ammirare prodotti di alta gamma come quelli di Dolce & Gabbana Casa e Maserati, oltre a degustare il rinomato vino Castello Banfi della Toscana. L'evento ha messo in risalto l'eccellenza dell'artigianato italiano, sottolineando come ogni prodotto "Made in Italy" rappresenti una fusione di tradizione e innovazione. La notizia è stata riportata da dantri.com.vn. L'incontro ha offerto un'esperienza sensoriale completa, celebrando la cultura e il design italiani in un contesto di lusso a Saigon.