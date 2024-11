Vietnam: Cerimonia di assegnazione borse di studio per studenti in difficoltà a Hà Nam

02 Novembre 2024_ A Phủ Lý, nella provincia di Hà Nam, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle borse di studio "Tiếp sức đến trường" per 132...

02 Novembre 2024_ A Phủ Lý, nella provincia di Hà Nam, si è svolta la cerimonia di assegnazione delle borse di studio "Tiếp sức đến trường" per 132 studenti provenienti da 19 province del Vietnam. Gli studenti, che affrontano difficoltà economiche, hanno partecipato con entusiasmo all'evento, che ha visto la presenza di familiari e sostenitori. Le borse di studio, del valore di 15 milioni di VND ciascuna, sono state donate da benefattori e aziende, contribuendo a sostenere il percorso educativo di questi giovani. La notizia è stata riportata da tuoitre.vn. Questo programma, giunto alla sua 21esima edizione, ha come obiettivo quello di supportare gli studenti meritevoli e in difficoltà economica, garantendo loro l'accesso all'istruzione superiore.