Vietnam: Cerimonia di commemorazione per il leader Nguyễn Phú Trọng in Italia

26 Luglio 2024_ L'Ambasciata del Vietnam in Italia ha tenuto una cerimonia di commemorazione per il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, il 25 luglio 2024. Durante l'evento, numerosi rappresentanti della comunità vietnamita e diplomatici internazionali hanno reso omaggio al leader, sottolineando il suo ruolo cruciale nel rafforzare le relazioni tra Vietnam e Italia. Il Segretario Generale è stato ricordato per i suoi sforzi nel promuovere il partenariato strategico tra i due paesi, con particolare riferimento alla traduzione in italiano del suo libro sui principi del socialismo. La notizia è stata riportata da baotintuc.vn, evidenziando l'importanza della figura di Nguyễn Phú Trọng nel contesto internazionale. La cerimonia di commemorazione si concluderà il 26 luglio, con la partecipazione di diverse delegazioni diplomatiche.