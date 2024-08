Vietnam: Cerimonia di partenza per gli atleti disabili in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024

21 Agosto 2024_ Si è tenuta il 20 agosto a Ho Chi Minh City una cerimonia di partenza per gli atleti disabili vietnamiti che parteciperanno alle Paralimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 28 agosto all'8 settembre. Il capo della delegazione vietnamita, Nguyen Hong Minh, ha sottolineato l'importanza di questa competizione per migliorare le abilità degli atleti. Il governo locale ha fissato l'obiettivo di conquistare una o due medaglie durante i giochi, con una delegazione composta da 14 membri, tra cui sette atleti. La fonte di questa notizia è Việt Nam News. Gli atleti rappresenteranno il Vietnam in tre sport: atletica, nuoto e sollevamento pesi, con particolare attenzione al potere sollevatore Le Van Cong, che ha già vinto medaglie in precedenti edizioni delle Paralimpiadi.