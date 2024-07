Vietnam: Cerimonie commemorative per i martiri di guerra e il Presidente Ho Chi Minh

27 Luglio 2024_ Una delegazione composta da leader del Partito, dell'Assemblea Nazionale e del Governo ha reso omaggio ai martiri di guerra e al Presidente Ho Chi Minh a Hanoi, in occasione del 77° anniversario della Giornata dei Invalidi di Guerra e Martiri. La cerimonia ha visto la partecipazione di alti funzionari, tra cui il Presidente To Lam e il Primo Ministro Pham Minh Chinh, che hanno deposto corone al monumento dedicato agli eroi. Inoltre, altre delegazioni hanno onorato i martiri presso il mausoleo di Ho Chi Minh e in vari monumenti in tutto il paese. La fonte di questa notizia è vietnamnet.vn. Queste commemorazioni sono un'importante tradizione in Vietnam, che riflette il rispetto e la gratitudine per i sacrifici fatti durante le guerre per l'indipendenza e la libertà del paese.