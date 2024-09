Vietnam: Châu Bùi brilla alla Milan Fashion Week con Fendi

18 Settembre 2024_ La fashionista vietnamita Châu Bùi ha catturato l'attenzione alla Milan Fashion Week indossando un costoso cappotto in pelle...

18 Settembre 2024_ La fashionista vietnamita Châu Bùi ha catturato l'attenzione alla Milan Fashion Week indossando un costoso cappotto in pelle oversized abbinato a una borsa Simply Fendi Mini. L'outfit, proveniente dalla collezione Ready-to-wear di Fendi, ha un valore totale di oltre 10.000 USD. Durante l'evento, Châu Bùi ha incontrato la celebre influencer filippina Heart Evangelista, evidenziando il suo status nel mondo della moda. La fashionista ha espresso la sua emozione per il ritorno alla settimana della moda dopo un'assenza di due anni, sottolineando l'importanza di questo evento per la sua carriera. La notizia è riportata da nguoi-noi-tieng.com. Châu Bùi parteciperà anche alla Paris Fashion Week, continuando a rappresentare il Vietnam nel panorama della moda internazionale.