Vietnam: Châu Bùi trionfa alla Milano Fashion Week 2025 con stile italiano

01 Ottobre 2024_ Châu Bùi, la fashionista vietnamita, ha fatto un ritorno spettacolare alla Milano Fashion Week 2025, partecipando a sfilate di marchi prestigiosi come Dolce & Gabbana e Prada. Con il suo look audace e sofisticato, ha catturato l'attenzione dei media e degli appassionati di moda, presentando accessori unici che richiamano l'arte e la cultura italiana. Durante la sfilata di Dolce & Gabbana, ha indossato un outfit black on black che ha esaltato la sua eleganza, mentre ha condiviso momenti dietro le quinte sui social media. La notizia è riportata da dep.com.vn. Châu Bùi, con il suo stile innovativo, continua a rappresentare il Vietnam sulla scena internazionale, dimostrando l'influenza della moda italiana nel suo guardaroba.