Vietnam: Cittadini dipingono i tetti con i colori della bandiera nazionale per la Festa Nazionale

19 Agosto 2024_ In vista della Festa Nazionale, molti cittadini vietnamiti stanno decorando i propri tetti con i colori della bandiera nazionale, un gesto simbolico di orgoglio e unità. Questa tendenza ha preso piede in tutto il Paese, con famiglie e comunità che si uniscono per celebrare la loro identità culturale. L'iniziativa non solo abbellisce le abitazioni, ma rappresenta anche un forte messaggio di patriottismo in un momento di celebrazione nazionale. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La Festa Nazionale del Vietnam si celebra il 2 settembre, commemorando la dichiarazione di indipendenza del Paese nel 1945.