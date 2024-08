Vietnam: CMC Technology Group si distingue tra le migliori aziende del paese nel 2024

19 Agosto 2024_ Il Tập đoàn công nghệ CMC, uno dei principali gruppi tecnologici in Vietnam, è stato riconosciuto da Forbes Vietnam come una delle Top 50 aziende quotate nel paese per il 2024. L'azienda sta guidando la trasformazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI), con l'ambizione di diventare un leader globale nel settore digitale. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza crescente della tecnologia in Vietnam e il ruolo di CMC nel promuovere innovazione e sviluppo. La notizia è stata riportata da Đầu tư. CMC Technology Group è noto per le sue soluzioni IT e per il suo impegno nella digitalizzazione, contribuendo così alla modernizzazione dell'economia vietnamita.