Vietnam: Collaborazione agricola con l'Italia a Bologna

16 Ottobre 2024_ Una delegazione della provincia di Hà Nam, guidata dal vice presidente Trần Xuân Dưỡng, partecipa a un seminario sulla cooperazione nello sviluppo agricolo e nella lavorazione dei prodotti agricoli a Bologna, Italia. Tra i partecipanti, l'ambasciatore vietnamita in Italia, Dương Hải Hưng, e rappresentanti di enti locali e aziende italiane, tra cui la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, e il vice presidente del Fondo Italia-Vietnam, Franco Venturi. Questo incontro rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami tra Vietnam e Italia nel settore agricolo, promuovendo scambi e collaborazioni. La delegazione vietnamita mira a esplorare nuove tecnologie e pratiche agricole italiane per migliorare la produzione locale. La notizia è riportata da baohanam.com.vn. La cooperazione tra i due Paesi potrebbe portare a significativi sviluppi nel settore agricolo vietnamita, contribuendo alla crescita economica e alla sostenibilità.