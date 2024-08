Vietnam: Collaborazione con il Giappone per l'agricoltura sostenibile

21 Agosto 2024_ Il Vice Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Vietnam, Tran Thanh Nam, ha incontrato il Senatore giapponese Maitachi Shoji a Tokyo per discutere di una cooperazione più forte nel settore agricolo, focalizzandosi sulla produzione di riso di alta qualità e a basse emissioni nella regione del Delta del Mekong. Durante l'incontro, Nam ha sottolineato l'importanza di mobilitare risorse per supportare le cooperative agricole e le famiglie contadine nel progetto che mira a sviluppare un milione di ettari entro il 2030. Shoji ha elogiato l'iniziativa vietnamita e ha offerto supporto per migliorare i programmi di formazione agricola. La notizia è riportata da vietnamnet.vn. Il Giappone è un partner chiave per il Vietnam, contribuendo significativamente al settore agro-alimentare e alla crescita sostenibile.