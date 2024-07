Vietnam: Collaborazione con la Russia su GNL ed energia nucleare

13 Luglio 2024_ Il Vietnam e la Russia hanno annunciato un rafforzamento della loro collaborazione nei settori del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'energia nucleare. L'accordo mira a migliorare la sicurezza energetica del Vietnam e a promuovere lo sviluppo sostenibile. Le due nazioni lavoreranno insieme per sviluppare infrastrutture e tecnologie avanzate in questi settori. Questo partenariato è visto come un passo significativo per la diversificazione delle fonti energetiche del Vietnam. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. La cooperazione include anche la formazione di esperti vietnamiti nel campo dell'energia nucleare.