Vietnam: Collaborazione economica con l'Italia attraverso SACE e SCIC

26 Ottobre 2024_ Una delegazione del Vietnam, guidata dal Vicepresidente della Commissione per la Gestione del Capitale Statale (CMSC) Nguyễn Cảnh Toàn, ha visitato l'Italia per incontri con importanti gruppi economici come SACE, CDP e SIMEST. Durante questi incontri, è stato firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) tra SCIC, un ente statale vietnamita, e SACE, l'agenzia italiana per l'assicurazione del credito all'esportazione, per facilitare la cooperazione e gli investimenti tra i due Paesi. La delegazione ha discusso anche delle opportunità di investimento in settori chiave, evidenziando l'importanza del Vietnam come partner strategico per l'Italia nel mercato asiatico. La notizia è stata riportata da baotintuc.vn, sottolineando l'impegno reciproco per rafforzare i legami economici tra Vietnam e Italia. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione commerciale e investimenti tra le due nazioni.