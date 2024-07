Vietnam: Collaborazione tra Emilia Romagna e Cao Bang per lo sviluppo agricolo

16 Luglio 2024_ Si è tenuto un incontro virtuale tra la regione italiana Emilia Romagna e la provincia vietnamita di Cao Bang per discutere opportunità di cooperazione agricola. La delegazione italiana, guidata da Mercedes Centanni e Marco Foschini, ha presentato le tecnologie avanzate e le strategie ecologiche della regione. Cao Bang ha illustrato le proprie potenzialità in ambito turistico e agricolo, auspicando un supporto italiano per lo sviluppo sostenibile. La regione Emilia Romagna, nota come 'Thung lũng thực phẩm của Italia' (Valle del Cibo d'Italia), ha mostrato grande interesse per la collaborazione. Lo riporta baocaobang.vn. L'incontro ha gettato le basi per future partnership commerciali e tecnologiche tra le due regioni.