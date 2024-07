Vietnam: Collaborazione tra Hải Dương e Italia per lo sviluppo turistico e investimenti

30 Luglio 2024_ Una delegazione guidata dal presidente della provincia di Hải Dương, Triệu Thế Hùng, ha incontrato l'Ambasciata del Vietnam a Roma e la Legacoop per promuovere investimenti e sviluppo turistico. Durante l'incontro, sono stati presentati i punti di forza economici e turistici di Hải Dương, che vanta numerosi siti storici e culturali. La provincia, in forte crescita economica, cerca di attrarre investimenti italiani, specialmente nel settore del turismo e della cultura. La notizia è stata riportata da baohaiduong.vn. Hải Dương punta a rafforzare i legami con l'Italia, con l'intenzione di organizzare eventi culturali e promuovere i suoi prodotti tipici, come il riso e la frutta, sul mercato europeo.