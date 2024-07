Vietnam: Collaborazione tra Italia e Vietnam nel settore statistico

23 Luglio 2024_ Il 23 luglio 2024, il Vice Direttore Generale del Dipartimento di Statistica del Vietnam, Đỗ Thị Ngọc, ha accolto Margherita Lulli, nuova rappresentante dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a Hanoi. Durante l'incontro, Đỗ Thị Ngọc ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra il Vietnam e l'Italia, evidenziando il supporto ricevuto dall'AICS per migliorare le capacità statistiche del paese. Il progetto di miglioramento del sistema statistico nazionale, finanziato dal governo italiano, ha avuto un impatto significativo sulla formazione e sull'efficienza del personale del settore. La notizia è riportata da consosukien.vn. La collaborazione tra Italia e Vietnam continua a crescere, con nuove iniziative in programma per rafforzare ulteriormente le capacità statistiche del Vietnam.