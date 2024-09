Vietnam: Collaborazione tra Vietnam e Italia per la medicina tradizionale

11 Settembre 2024_ La relazione tra Vietnam e Italia ha mostrato uno sviluppo forte e fruttuoso, con un focus particolare sulla medicina tradizionale. Un team di ricerca vietnamita ha presentato un rapporto sui prodotti per la prevenzione e il trattamento della trombosi, derivati dalla medicina erboristica, durante la Conferenza Internazionale sulla Medicina Tradizionale e Alternativa 2024 tenutasi a Milano. L'ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung, ha sottolineato l'importanza di questa cooperazione, che si basa su un'amicizia tradizionale e sincera tra i due Paesi. La conferenza ha rappresentato un'importante opportunità per il Vietnam di condividere le sue pratiche mediche tradizionali con un pubblico internazionale. La notizia è stata riportata da en.vietnamplus.vn. Questo evento evidenzia l'impegno del Vietnam nel promuovere la propria cultura e le sue tradizioni mediche a livello globale.