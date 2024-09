Vietnam: Colorful Guizhou Airlines lancia voli diretti da Guiyang a Hanoi

03 Settembre 2024_ La compagnia aerea cinese Colorful Guizhou Airlines ha inaugurato una nuova rotta aerea diretta tra la città di Guiyang e Hanoi, rendendo la capitale vietnamita la sua prima destinazione internazionale. I voli, che opereranno tre volte a settimana, riducono il tempo di viaggio da 12 ore su strada a sole due ore in aereo. Questa iniziativa faciliterà i viaggi per i turisti di Guizhou e offrirà nuove opportunità per i residenti di Hanoi. Colorful Guizhou Airlines, fondata nel 2015 e con sede a Guiyang, possiede 20 aerei, tra cui modelli Airbus A320. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. I nuovi voli permetteranno ai viaggiatori di esplorare attrazioni come il villaggio etnico Miao e la cascata Huangguoshu, una delle più belle della Cina.