Vietnam: Competizione nazionale di circo 2024 a Hà Nội

13 Agosto 2024_ Quasi un centinaio di acrobati provenienti da importanti compagnie circensi del Vietnam si sono riuniti a Hà Nội per partecipare alla competizione nazionale di talento circense 2024. Durante l'evento di cinque giorni, che si è svolto dal 9 al 13 agosto, sono state presentate oltre 20 performance da artisti di diverse troupes, tra cui il Phương Nam Art Theatre e la Việt Nam Circus Federation. Il direttore del Phương Nam Art Theatre ha sottolineato l'importanza degli investimenti e della formazione dei giovani attori per il successo dell'industria circense vietnamita. La competizione ha visto anche parate di circo per le strade, attirando l'entusiasmo di residenti e turisti. La notizia è riportata da Việt Nam News. L'evento ha messo in evidenza i progressi del circo vietnamita, con artisti che hanno integrato elementi culturali e tematici nelle loro esibizioni.