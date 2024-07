Vietnam: Conferenza a Roma per potenziare l'export vietnamita in Europa

19 Luglio 2024_ Il Ministro dell'Industria e del Commercio vietnamita, Nguyễn Hồng Diên, ha presieduto una conferenza a Roma, Italia, per discutere le strategie di export verso l'Europa. All'evento hanno partecipato vari consiglieri commerciali e rappresentanti delle agenzie commerciali vietnamite in Europa. Durante la conferenza, sono state analizzate le sfide economiche globali e regionali, con particolare attenzione al mercato europeo. Il Ministro ha sottolineato l'importanza di migliorare l'efficienza e la professionalità delle agenzie commerciali per sostenere le imprese vietnamite. Lo riporta congthuong.vn. L'incontro ha evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione tra Vietnam e Italia per rafforzare i legami commerciali e promuovere la crescita economica.