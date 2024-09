Vietnam: Conferenza del governo per valutare i danni del tifone numero 3

28 Settembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha presieduto una conferenza per valutare l'impatto del tifone numero 3, che ha causato gravi danni e perdite umane. Durante l'incontro, sono stati discussi i piani per il recupero e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, con particolare attenzione alla riparazione di ponti e strade. Il governo ha già avviato misure per fornire assistenza alle famiglie colpite e ripristinare i servizi essenziali come elettricità e acqua. La conferenza è stata trasmessa in diretta a 26 province del nord del Vietnam, come riportato da nhandan.vn. Il governo vietnamita sta lavorando attivamente per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, mentre il paese affronta le sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze naturali.