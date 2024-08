Vietnam: Conferenza sulla digitalizzazione dei servizi pubblici a Da Nang

31 Agosto 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha presieduto una conferenza a Da Nang per migliorare l'efficacia dei servizi pubblici online. Durante l'incontro, è stata sottolineata l'importanza della digitalizzazione come priorità strategica per il paese, con particolare attenzione alla necessità di accelerare i processi in vista del Congresso del Partito. Da Nang è stata scelta per la sua leadership nella trasformazione digitale, evidenziando i tre pilastri fondamentali: governo digitale, società digitale e cittadini digitali. La conferenza ha messo in luce le sfide attuali, come la bassa percentuale di pratiche amministrative gestite online, solo il 17%, e la necessità di migliorare l'infrastruttura digitale. La notizia è riportata da nhandan.vn. Il governo vietnamita sta lavorando per integrare i servizi pubblici online in modo più efficace, mirando a un'implementazione completa per facilitare l'accesso dei cittadini.