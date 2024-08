Vietnam: Congratulazioni internazionali per il nuovo Segretario del Partito Comunista

04 agosto 2024_ Il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese e Presidente Xi Jinping, il Re della Cambogia Norodom Sihamoni e il Presidente russo Vladimir Putin hanno inviato congratulazioni a To Lam per la sua elezione a Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam. Nel frattempo, il Comitato Centrale del Partito ha accettato le dimissioni di quattro alti funzionari, tra cui il Vice Primo Ministro Le Minh Khai, per violazioni delle normative del Partito. A Ca Mau, una donna è stata denunciata per aver ingannato i suoi cugini promettendo loro lavori ben retribuiti in Cambogia. Infine, la città di Hoi An ha celebrato la riapertura del Cau Pagoda, un ponte storico di oltre 400 anni, dopo un restauro costato oltre 20 miliardi di VND. La notizia è riportata da tuoitrenews.vn. Il restauro del Cau Pagoda rappresenta un importante passo nella conservazione del patrimonio culturale vietnamita.