27 Agosto 2024_ I leader vietnamiti, tra cui il Segretario Generale del Partito e Presidente To Lam, hanno inviato messaggi di congratulazioni ai loro omologhi ucraini in occasione del 33° anniversario dell'Indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, To Lam ha annunciato nuove nomine, tra cui tre Vice Ministri e un Ministro per l'Ambiente e le Risorse Naturali. La prossima elezione di un nuovo Presidente dello Stato avverrà durante la sessione dell'Assemblea Nazionale di ottobre. Fulbright University Vietnam, frutto della cooperazione educativa tra Vietnam e Stati Uniti, è stata citata come un'importante istituzione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. La notizia è stata riportata da tuoitrenews.vn. Il Vietnam continua a rafforzare i legami internazionali e a promuovere la crescita interna attraverso nuove nomine e collaborazioni educative.