Vietnam: Conquistati 14 posti per le Olimpiadi di Parigi

2 Luglio 2024_ Il Vietnam ha raggiunto l'obiettivo di assicurarsi 14 posti per le Olimpiadi di Parigi. Le ultime discipline a contribuire a questo traguardo sono state il pugilato e il tiro con l'arco. Questo risultato rappresenta un importante successo per il paese nel panorama sportivo internazionale. Gli atleti vietnamiti si preparano ora a competere in una delle più prestigiose manifestazioni sportive del mondo. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Questo traguardo segna un passo significativo per il Vietnam nel consolidare la sua presenza alle Olimpiadi.