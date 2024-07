Vietnam: Conseguenze della tempesta Prapiroon in Quảng Ninh e Hải Phòng

25 Luglio 2024_ Le province di Quảng Ninh e la città di Hải Phòng stanno affrontando le conseguenze della tempesta Prapiroon, che ha colpito le due località del nord del Vietnam. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare i servizi e fornire assistenza alle comunità colpite. La tempesta ha causato danni significativi alle infrastrutture e ha messo a dura prova le risorse di emergenza. Le operazioni di soccorso sono in corso per garantire la sicurezza dei residenti e ripristinare la normalità. La notizia è riportata da Việt Nam News. Le province del Vietnam settentrionale sono spesso vulnerabili a eventi meteorologici estremi, richiedendo un costante monitoraggio e preparazione.