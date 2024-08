Vietnam: Controlli intensificati per il commercio di oro a Hanoi

24 Agosto 2024_ La Città di Hanoi ha avviato controlli su 116 aziende operanti nel settore dell'oro, da oggi fino al 15 ottobre. L'iniziativa mira a scoprire e reprimere pratiche illecite come la vendita di oro falso e prodotti non conformi alle normative. Durante i controlli, verranno effettuati campionamenti per verificare la qualità dei prodotti e la conformità alle leggi sul commercio elettronico. Questa azione è parte di uno sforzo più ampio per garantire la trasparenza e la legalità nel mercato dell'oro. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Hanoi, capitale del Vietnam, è un importante centro commerciale e culturale del paese.