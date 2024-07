Vietnam: Controllo delle emissioni dei motorini dal 2025

23 Luglio 2024_ A partire dal 1° gennaio 2025, in Vietnam sarà obbligatorio il controllo delle emissioni per motocicli e ciclomotori, come stabilito...

23 Luglio 2024_ A partire dal 1° gennaio 2025, in Vietnam sarà obbligatorio il controllo delle emissioni per motocicli e ciclomotori, come stabilito dalla recente legge sulla sicurezza del traffico stradale. Questa misura è necessaria per ridurre l'inquinamento ambientale e rispettare gli impegni presi dal Vietnam alla COP26. Gli esperti di traffico raccomandano un'implementazione graduale per evitare impatti negativi sulla vita quotidiana e sul traffico. Attualmente, in Vietnam non esistono regolamenti sulla durata di vita dei motorini, ma solo per camion, autobus e taxi. Lo riporta Việt Nam News. La legge prevede che le ispezioni siano effettuate in strutture certificate e conformi alle normative tecniche nazionali.