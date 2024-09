Vietnam: Cooperazione tra Vietnam e Cina nella risposta ai disastri naturali

14 Settembre 2024_ Il Vietnam e la Cina hanno collaborato nella prevenzione e gestione dei disastri naturali in risposta al super tifone Yagi, che ha colpito entrambi i Paesi. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha annunciato che la stazione idrometeorologica della provincia vietnamita di Lao Cai ha fornito dati sulle precipitazioni alla contea autonoma di Hekou Yao in Cina. Inoltre, l'Amministrazione meteorologica cinese ha condiviso informazioni cruciali per sostenere gli sforzi di prevenzione delle inondazioni e di soccorso. Questa cooperazione è vista come un esempio di amicizia tra i due Paesi, contribuendo a costruire una comunità con un futuro condiviso. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. Il tifone Yagi è stato uno dei più potenti a colpire il Vietnam negli ultimi decenni, causando gravi danni e perdite di vite umane.