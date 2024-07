Vietnam: Cordoglio internazionale per la scomparsa del leader Nguyễn Phú Trọng

20 Luglio 2024_ La sera del 19 luglio, è stata diffusa la notizia della scomparsa del Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng. I leader di Laos, Cina, Cambogia, Cuba e Russia hanno inviato messaggi di condoglianze al Vietnam. Nguyễn Phú Trọng è stato ricordato come un leader rivoluzionario e un grande contributore alla modernizzazione e alla lotta contro la corruzione in Vietnam. La sua morte è stata definita una grande perdita per il Partito, lo Stato e il popolo vietnamita. Lo riporta tuoitre.vn. I messaggi di cordoglio sottolineano l'importanza delle relazioni internazionali che Nguyễn Phú Trọng ha coltivato durante la sua carriera.