Vietnam: Costruzioni più resistenti per affrontare i fenomeni meteorologici estremi

24 Settembre 2024_ In risposta all'aumento della frequenza dei fenomeni meteorologici estremi, si raccomanda che le abitazioni e le strutture siano progettate per essere più resistenti e costruite in aree meno soggette a disastri. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza e la protezione delle comunità vulnerabili, riducendo i rischi associati a eventi climatici avversi. Le autorità locali sono incoraggiate a implementare queste misure per migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze. La notizia è riportata da Việt Nam News. Le raccomandazioni si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici e le loro conseguenze sul territorio vietnamita.