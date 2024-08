Vietnam: Cresce la competitività dei prodotti cinesi nel mercato vietnamita

14 Agosto 2024_ I prodotti cinesi stanno guadagnando terreno nel mercato vietnamita, grazie a una domanda crescente e a una logistica efficiente che consente consegne rapide. Le aziende vietnamite si trovano ad affrontare una forte concorrenza, poiché i beni cinesi, che spaziano da abbigliamento a elettronica, sono disponibili a prezzi competitivi. La situazione è aggravata da costi di spedizione elevati per i prodotti locali, rendendo difficile per le imprese vietnamite mantenere prezzi competitivi. Secondo Đầu tư, è fondamentale che il governo e le aziende vietnamite migliorino le infrastrutture logistiche e le politiche di supporto per affrontare questa sfida. Senza un intervento tempestivo, il rischio è che i prodotti locali perdano ulteriormente quote di mercato a favore di quelli cinesi.