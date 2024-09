Vietnam: Cresce l'interesse per la lingua vietnamita in Italia

07 Settembre 2024_ L'interesse per la lingua vietnamita sta crescendo tra i giovani italiani, con corsi attivati presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e in procinto di essere istituiti all'Università Orientale di Napoli. La lingua vietnamita è stata introdotta in Italia già dal 1999, contribuendo alla preservazione della cultura vietnamita. Recentemente, gli studenti di Ca' Foscari hanno organizzato eventi culturali per promuovere la tradizione del tè vietnamita, evidenziando l'importanza della cultura nel processo di apprendimento linguistico. La notizia è riportata da baotintuc.vn. Questo crescente scambio culturale tra Vietnam e Italia sottolinea l'importanza della lingua come ponte tra le due nazioni.