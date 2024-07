Vietnam: Crescente interesse per la lingua italiana all'Università di Ho Chi Minh

18 Luglio 2024_ L'Università di Scienze Sociali e Umanistiche di Ho Chi Minh sta riscontrando un crescente interesse per il corso di lingua italiana. Gli studenti non solo apprendono la lingua, ma anche la cultura italiana, facilitando così il loro inserimento nel mercato del lavoro. La collaborazione con enti diplomatici e aziende italiane offre numerose opportunità di stage e borse di studio. Il tasso di occupazione dei laureati è in costante aumento, raggiungendo l'80% negli ultimi tre anni. Lo riporta giaoducthoidai.vn. Questo trend riflette il rafforzamento delle relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia e Vietnam, celebrato anche nel 2023 per il 50° anniversario delle relazioni bilaterali.