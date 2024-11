Vietnam: Crescita dei mezzi di trasporto elettrici nelle città principali

02 Novembre 2024_ Il Vietnam sta assistendo a un crescente sviluppo dei mezzi di trasporto elettrici, con un aumento della presenza di autobus e taxi elettrici nelle grandi città come Hanoi e Ho Chi Minh. Le autorità locali hanno pianificato di convertire il 100% dei mezzi pubblici a elettricità entro il 2030 a Ho Chi Minh e il 2035 a Hanoi, ma il processo presenta sfide significative, tra cui la pianificazione delle stazioni di ricarica e le politiche di supporto per le aziende. Nonostante le difficoltà, i cittadini mostrano un forte sostegno per queste iniziative, evidenziando la necessità di affrontare l'inquinamento atmosferico nelle aree urbane. La fonte di queste informazioni è tuoitre.vn. Le autorità stanno lavorando per migliorare le infrastrutture e incentivare l'uso di mezzi di trasporto sostenibili, in linea con gli impegni del Vietnam per la riduzione delle emissioni di carbonio.