Vietnam: Crescita del credito del 6% entro giugno 2024

15 Luglio 2024_ Il credito in Vietnam è aumentato di circa il 6% entro la fine di giugno 2024 rispetto all'inizio dell'anno. Questo incremento rappresenta un segnale positivo, indicando che l'obiettivo di crescita del credito del 14-15% è ben raggiungibile, secondo gli esperti. La crescita del credito è considerata un indicatore chiave della salute economica del paese, riflettendo una maggiore fiducia nel sistema finanziario. Gli esperti ritengono che il Vietnam sia sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi economici per l'anno. Lo riporta Việt Nam News. Questo sviluppo è visto come un passo importante verso la stabilità e la crescita economica del Vietnam.