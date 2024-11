Vietnam: Crescita del mercato delle macchine agricole grazie all'Italia

11 Novembre 2024_ Il Vietnam e altri paesi del Sud-est asiatico sono considerati mercati emergenti per le macchine agricole, secondo la Federazione Italiana dei Costruttori di Macchine Agricole (FederUnacoma). La domanda di tecnologia agricola è destinata a crescere, in particolare per la produzione di frutta e verdura, dove l'Italia può offrire opportunità significative. Fabio Ricci, vice direttore generale di FederUnacoma, ha sottolineato che l'industria italiana è interessata a stabilire un centro tecnologico a Cần Thơ, ma il progetto è stato rallentato dalla pandemia. La notizia è riportata da en.vietstock.vn, evidenziando l'importanza della cooperazione tra Italia e Vietnam nel settore agricolo. L'evento EIMA 2024 a Bologna, in programma dal 6 al 10 novembre, rappresenterà un'importante occasione per le aziende vietnamite di incontrare partner italiani nel settore delle macchine agricole.