Vietnam: Crescita del PIL del 7,4% nel terzo trimestre nonostante i danni del tifone Yagi

07 Ottobre 2024_ Il prodotto interno lordo (PIL) del Vietnam ha registrato un aumento annuale del 7,4% nel terzo trimestre del 2024, nonostante i danni causati dal tifone Yagi. Sebbene questo tasso di crescita sia inferiore rispetto al 13,67% del terzo trimestre del 2022, è comunque superiore al -6,17% del terzo trimestre del 2021. I settori industriale e dei servizi hanno contribuito in modo significativo alla crescita, con tassi rispettivi del 9,11% e 7,51%. La GSO ha evidenziato che, nonostante le perdite agricole, l'economia ha mantenuto una crescita relativamente stabile grazie agli sforzi congiunti della popolazione e del governo, come riportato da Việt Nam News. Il governo ha fissato un obiettivo di crescita del PIL del 7% per l'anno in corso, un traguardo che appare raggiungibile se il trend attuale continua.