Vietnam: Crescita del turismo a Hanoi e proposte per il settore sanitario

06 Agosto 2024_ Nei primi sette mesi del 2024, Hanoi ha registrato oltre 16,44 milioni di visitatori, con un incremento del 11,8% rispetto all'anno precedente, generando introiti superiori a 9.200 miliardi di dong. Il Ministero della Salute sta preparando un nuovo regime di indennità per il personale sanitario, con l'obiettivo di aumentare i compensi per le operazioni e le emergenze. Inoltre, la Banca Centrale del Vietnam ha proposto di aumentare il pacchetto di prestiti per l'edilizia sociale da 120.000 a 140.000 miliardi di dong, per migliorare l'accesso alla casa per le fasce più vulnerabili. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Hanoi continuerà a promuovere eventi turistici per attrarre visitatori, mentre il Ministero della Salute si impegna a migliorare le condizioni lavorative per il personale sanitario.